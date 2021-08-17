محافظ الزلفي يلتقي أعضاء مجلس جمعية أصدقاء البيئة الجديد.. ويشيد بالأعضاء السابقين

أكد العمل وفق خطط مدروسة وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على البيئة

استقبل محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي اليوم بمكتبه في ديوان المحافظة الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد وعدداً من أعضاء مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الجديد، وهنأهم بمناسبة اختيارهم أعضاء المجلس، من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

وخلال لقاء المحافظ بالأعضاء الجدد، أشاد بجهود مجلس الإدارة السابق، كما تخلل اللقاء استعراض الموقف الحالي للجمعية والتأكيد على أهمية العمل وفق منهجية وخطط مدروسة وواضحة للحفاظ على البيئة والتعريف بالأخطار المحدقة بالبيئة وبالأساليب الكفيلة للحفاظ عليها من خلال تعزيز التعاون والتواصل مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة وضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

ودعا "العتيبي" أعضاء اللجنة إلى الاستفادة القصوى من كل الإمكانات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في وقت يشهد فيه وطننا تحركات متسارعة نحو تحقيق الاستدامة البيئية ويتجلى ذلك فيما أعلن عنه سمو ولي العهد حفظه الله عن أكبر مبادرتين عالميتين للمناخ وحماية البيئة، وهما: «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» وغيرها من مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة بهذا الشأن.