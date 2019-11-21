أكثر من 72 مليار ريال نتائج اكتتاب الأفراد والمؤسسات في الأيام الخمسة الأولى لطرح "أرامكو"

"نشار": مستويات غير مسبوقة تبرهن ثقة المستثمرين ونتوقع إقبالاً متزايداً خلال الفترة المتبقية

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو، نتائج الاكتتاب للأيام الخمسة الأولى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات 72.988.085.216 ريالاً سعودياً.

وكانت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" أعلنت النطاق السعري للطرح، وبدأت فترة اكتتاب شريحتي المؤسسات والأفراد يوم الأحد الماضي.

وأفادت "سامبا كابيتال" أن القيمة الاجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات المكتتبة بلغت 58.393.628.576 ريالاً سعودياً وبلغ إجماليها 1.824.800.893 سهماً.

وأشارت إلى أن عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة بلغ 1.821.161 مكتتباً بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.076.770 سهماً، والتي تمثل 14.594.456.640 ريالاً سعودياً.

وصرحت نائبة رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، رانيا نشار، بما يلي: "بلغت اكتتابات شريحتي الأفراد والمؤسسات للأيام الخمسة الأولى مستويات غير مسبوقة، تبرهن على ثقة المستثمرين بأرامكو السعودية، ونتوقع إقبالاً متزايداً خلال الفترة المتبقية من الاكتتاب".