الجيش اليمني يقصف تجمّعاً حوثياً قبل مهاجمة مواقعه في الجوف

كبد المليشيا خسائر في صفوفها

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، تجمّعاً لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف مجموعة من عناصر المليشيا الحوثي أثناء محاولتها التقدم في اتجاه مواقع في جبهة حام شمالي المديرية.

وأضاف أن القصف أدى إلى تكبيد المليشيا الحوثية خسائر في صفوفها، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.