جماهير الهلال تواصل انتقادها للإدارة والمدرب "زوران"

طالبت بالتعاقد مع مدرب جديد فورًا

باتت ثقة جماهير الهلال في مدربها الكرواتي زوران ماميتش، محل شك كبير على خلفية تردّي نتائج الفريق في بطولتيْ الدوري والآسيوية.

جماهير الفريق انبرت أمس عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في الهجوم على المدرب تارة وعلى الإدارة برئاسة الأمير محمد بن فيصل تارة أخرى.

وصل هجوم الهلاليين على الطرفين للمطالبة برحيلهما، المدرب والإدارة، لعودة الفريق لسابق عهده وإنجازاته.

وفقد زوران ثقة كثير من الجماهير منذ مجيئه؛ بسبب عدم احترامه لتعاقداته مثل ما حدث منه تجاه النصر عندما ترك الفريق ورحل للعين، وكررها مرة أخرى عندما ترك العين فجأة ليرحل للهلال.

جاء زوران للهلال وهو معتلي القمة بفارق 6 نقاط؛ ولكن الفريق مع مدربه الجديد فَقَد كل تلك النقاط وصدارته؛ ليعود للمركز الثاني لصالح غريمه النصر.

اختلف الأداء الفني للفريق كثيرًا عما كان عليه مع البرتغالي خيسوس، بات الهلال يفوز بصعوبة بالغة ويتعادل أو ينهزم.

فشل زوران مع الهلاليين في قيادة كتيبة من المحترفين تُعَد الأروع والأبرز هذا الموسم؛ إذ عمل على تدويرهم في المراكز مثل جيوفينكو وإدواردو؛ وهو ما أفقد الفريق فاعلية اللاعبين.

الملاحظ أيضًا أن علاقة المدرب بعدد من لاعبيه يبدو أنها غير جيدة؛ وهو ما تمثل في لقطته مع المدافع محمد البريك عقب هدف الفريق الثالث في مرمى الحزم.

تقارير كشفت عن أن مجلس إدارة الزعيم بدأ بالفعل في مناقشة إمكانية رحيله وتكليف آخر بالمهمة فيما تبقى من مباريات لهذا الموسم.

فعلها الهلال من قبل عندما قرر مجلس إدارته إقالة الأرجنتيني رامون دياز وتكليف ابن جلدته خوان براون لقيادة الفريق قبل نهاية المسابقة بجولات قليلة، وبالفعل أنقذ المدرب موسم الهلال بلقب الدوري.

هل يكرر الهلاليون فعلتهم وينقذون موسمهم مرة أخرى بإقالة الكرواتي زوران وتكليف آخر لقيادة المهمة؟.. هذا ما ستكشف عنه الساعات القليلة القادمة.