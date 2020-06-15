





1

ارتفع عدد الحالات إلى 454 حالة بينها 381 نشطة

ليبيا تسجل 36 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

225

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وحالتيْ وفاة وحالة شفاء واحدة.

وأوضح المركز في بيان اليوم أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 454 حالة بينها 381 حالة نشطة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 10 حالات، مع تعافي 63 حالة.