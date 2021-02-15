جرافيك.. إزالة 2.542.166م2 من التعديات على أراضٍ حكومية بحائل

من قبل اللجان المختصة بالمنطقة خلال شهر جمادى الماضي

كشفت إمارة منطقة حائل عبر "إنفوجرافيك" نشرته على حسابها في تويتر، إزالة 2.542.166 متراً مربعاً من التعديات على أراضٍ حكومية من قبل لجان التعديات بالمنطقة خلال شهر جمادى الآخرة من العام الحالي 1442هـ.



وتفصيلاً، أزالت اللجنة الأولى بحائل (10.900) م²، وأزالت اللجنة الثانية بحائل (50.000) م² كما قامت لجان التعديات بإزالة (63.533) م² في محافظة الغزالة، و(17.500) م² في محافظة الشنان، و(2.110.000) م² في محافظة الحائط، و(174.483)م² في محافظة موقق، و(115.750) م² في محافظة السليمي.



وكشف "الإنفوجرافيك" عن عدم تسجيل إزالة تعديات، من قبل لجان التعديات بمنطقة حائل، في محافظات: بقعاء، الشملي، سميراء، خلال شهر جمادى الآخرة.