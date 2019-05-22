أمن الطرق ينبه مستخدمي طريق الأفلاج - السليل: سيول منقولة

طالبت سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا طريق "الأفلاج - السليل" لأخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا للسيول المنقولة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا طريق الأفلاج - السليل: يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للسيول المنقولة شمال محافظة السليل بـ٥٠ كيلومترًا والقادمة من وادي حمام.