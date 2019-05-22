أمن الطرق ينبه مستخدمي طريق الأفلاج - السليل: سيول منقولة

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا طريق "الأفلاج - السليل" لأخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا للسيول المنقولة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا طريق الأفلاج - السليل: يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للسيول المنقولة شمال محافظة السليل بـ٥٠ كيلومترًا والقادمة من وادي حمام.
طالبت سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة
دعت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا طريق "الأفلاج - السليل" لأخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا للسيول المنقولة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا طريق الأفلاج - السليل: يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للسيول المنقولة شمال محافظة السليل بـ٥٠ كيلومترًا والقادمة من وادي حمام.