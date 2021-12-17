مبادرة "جدة تتحرّك" جاهزة للانطلاق.. بعد استكمال الاستعدادات

تهدف إلى توعية المجتمع بالرياضة تعزيزاً للصحة العامة ضمن جودة الحياة

أكملت محافظة جدة استعداداتها كافة لإطلاق مبادرة "جدة تتحرّك"؛ إحدى مبادرات برنامج الصحة والعافية يوم غدٍ، وذلك على ممشى الواجهة البحرية؛ بالتعاون مع الفرق التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين.

يأتي ذلك بهدف توعية المجتمع بالرياضة؛ تعزيزاً للصحة العامة في إطار جودة الحياة؛ كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتركّز المبادرة التي تأتي بالشراكة مع غرفة جدة ممثلة في مجلس الرعاية الصحية، ومحافظة جدة، ووزارة الرياضة، وأمانة جدة، ونادي مسافات؛ على استحداث خيارات جديدة عبر تكثيف الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في رفع ثقافة المجتمع وتعريفه بفوائد المشي على الصحة العامة، لتشمل مسارات المشاركة بممشى الواجهة البحرية "ساحة اللؤلؤ" الرئيس، والمسارات الإضافية بممشى اليمامة، والحمدانية والنخيل والرحاب.

وتضمن مبادرة "جدة تتحرّك" مسيرة المشي، وسباقات الشباب، والهواة، والأطفال، إضافة إلى التحدّي الافتراضي عبر المشاركة في المشي "مسافة 10 كم" في أي موقع في جدة كممشى الواجهة البحرية والمسارات الإضافية، والفعاليات الرياضية الأخرى المصاحبة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمبادرة إتاحتها باب التسجيل في هذا الحدث لمختلف شرائح المجتمع، مع تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي كافة لتحفيز الجميع للتنافس في مبادرة "جدة تتحرّك، إضافة إلى تدشين رابط إلكتروني خاص بالتسجيل.

ونوّهت بدور الشركاء الإستراتيجيين في إطلاق هذه المبادرة المجتمعية، والذين لهم بالغ الأثر في إنجاح المبادرة وأهدافها المجتمعية.

يُذكر أن ممشى واجهة جدة البحرية يصل طوله إلى 4.500 كم، وتقدر مساحته بـ 730.000 متر مربع، وطاقته الاستيعابية تقدر بنحو 120 ألف نسمة، وبه مرافق وخدمات مختلفة، ومرافق رياضة وأنشطة ترفيهية مميزة؛ تلبي تطلعات الجميع.