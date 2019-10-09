#هيئة_المواصفات تحذر من غلاية كهربائية وتؤكد: غير مطابقة

قالت عن مخاطرها على المستهلك: ارتفاع الحرارة وتشغيل غير عادي

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استخدام غلاية كهربائية تحمل اسم "هاي ماكس"، موضحة أنها غير مطابقة للمواصفات.
وقالت الهيئة: أظهرت نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينة من المنتج عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية SASO GSO IES 60335-2-15.
وأوضحت أن المخاطر على سلامة المستهلك تتمثل في احتمالية ارتفاع درجة الحرارة، كما أن التشغيل غير عادي.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هيئة المواصفات

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09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 02:11 PM

قالت عن مخاطرها على المستهلك: ارتفاع الحرارة وتشغيل غير عادي

#هيئة_المواصفات تحذر من غلاية كهربائية وتؤكد: غير مطابقة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استخدام غلاية كهربائية تحمل اسم "هاي ماكس"، موضحة أنها غير مطابقة للمواصفات.
وقالت الهيئة: أظهرت نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينة من المنتج عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية SASO GSO IES 60335-2-15.
وأوضحت أن المخاطر على سلامة المستهلك تتمثل في احتمالية ارتفاع درجة الحرارة، كما أن التشغيل غير عادي.

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الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هيئة المواصفات

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