صندوق الاستثمارات يعقد شراكة لتأسيس بطولة العالم الأولى لسباق القوارب الكهربائية

تم الإعلان خلال حفل تدشين افتراضي شارك فيه عدد من كبار مسؤولي "E1 Series"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم, عن توقيع اتفاقية مع شركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة "E1 Series" لتأسيس بطولة العالم الأولى من نوعها لسباق القوارب الكهربائية.

وتشكل الشراكة خطوة أساسية في مرحلة تأسيس البطولة، وتسريع وتيرة استعدادات الموسم الافتتاحي، المقرر عقده في بداية 2023. حيث ستكون المملكة العربية السعودية إحدى المواقع المرشحة لاستضافة السباق في نسخته الأولى.

وقد تم الإعلان عن الشراكة خلال حفل تدشين افتراضي شارك فيه عدد من كبار مسؤولي "E1 Series"، وكما شهد الحفل الإعلان عن تدشين تفاصيل التصميم لقوارب السباق الكهربائية الجديد تحت مسمى "ريس بيرد".

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد المساهمين الرئيسين في الاقتصاد العالمي والمحرك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي للمملكة، ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية الصندوق 2021-2025، التي تركز على 13 قطاعًا استراتيجيًا، منها قطاع الترفيه والسياحة والرياضة، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة. وتتمثل استثمارات الصندوق في الصناعات المستقبلية عبر العديد من الشركات والمشاريع، مثل شركة أكواباور ومشروع سدير بقطاع الطاقة المتجددة، وشركة لوسيد موتورز في قطاع صناعة السيارات الكهربائية.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان: نحن فخورون بتأسيس هذه الشراكة الفريدة من نوعها في رياضة بمفهوم جديد، حيث تأتي في إطار استراتيجية الصندوق الهادفة لتمكين الابتكار عالمياً إلى جانب فتح آفاق جديدة للصناعات المستقبلية وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، ونؤمن بأن دعمنا للتقنيات الجديدة في قطاع الرياضة ستسهم في تطوير العديد من القطاعات الاستراتيجية على المستوى العالمي والمحلي.

وأضاف: شراكتنا مع "E1 Series" ستسهم في جهود تطوير التكنولوجيا المستدامة، الأمر الذي سيعزز مكانة المملكة في صناعات المستقبل، وتمكينها من توفير المزيد من الفرص التنموية المهمة للاقتصاد الوطني.

بدوره، أعرب الشريك ورئيس مجلس إدارة "E1 Series" أليخاندرو أجاج، عن اعتزازه بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في هذا المشروع الحيوي، مبينًا أن الحصول على دعم الصندوق في المرحلة التأسيسية يؤكد على أهمية البطولة المرتقبة، ويجسد طموحنا لإحداث ثورة في صناعة التنقل البحري، مفيدًا أن التصميم الجديد لقارب "ريس بيرد" سيسهم في تسريع وتيرة تغيير الصناعة، وتوفير حلول مستدامة لقوارب الترفيه والسياحة في المستقبل، متطلعًا إلى العمل مع الصندوق للمضي قدماً نحو حقبة جديدة من سباقات القوارب الكهربائية السريعة.

وأعرب الشريك والرئيس التنفيذي لـ "E1 Series" رودي باسو، عن سعادته بالعمل جنباً إلى جنب مع صندوق الاستثمارات العامة لتشكيل التوجهات المستقبلية لصناعة القوارب السريعة، مفيدًا أن تأسيس شراكة قوية مع الشريك المناسب مثل الصندوق يوفر أساسًا متينًا يفتح الآفاق أمام ابتكار رياضة جديدة بحد ذاتها.

وذكر أن القارب "ريس بيرد" الجديد شكّل تحدياً فريداً من نوعه أمام الفريق الهندسي المسؤول عن تطويره، واستطاعوا تضمين عددٍ من الحلول العملية التي تؤهله بقوةٍ للمشاركة في السباقات المرتقبة.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسهم في تطوير وتحفيز قطاع الترفيه والسياحة والرياضة داخل المملكة ضمن أهداف رؤية 2030، من خلال دعمه للمناسبات الرياضية رفيعة المستوى مثل رعاية بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، ورعاية سباق الدرعية في الفورمولا إي الكهربائية.