فيديو .. ‏مركز أبحاث الجريمة بـ"الداخلية ".. رصد أبعاد الجريمة واقتراح الحلول

يجري دراسات علمية حول التنبؤ بالجرائم والحد منها

يقوم مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية الذي تأسس عام 1394هـ /1974م بمهام متعددة، أبرزها إجراء البحوث والدراسات العلمية حول الجريمة والتنبؤ بها قبل وقوعها.

كما يقوم المركز بتحليل أبعاد الجريمة وآثارها وتقديم الاستشارات واقتراح الحلول لمنع وقوع الجريمة.

https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1284186245766230022