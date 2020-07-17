فيديو .. ‏مركز أبحاث الجريمة بـ"الداخلية ".. رصد أبعاد الجريمة واقتراح الحلول

يجري دراسات علمية حول التنبؤ بالجرائم والحد منها

يقوم مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية الذي تأسس عام 1394هـ /1974م بمهام متعددة، أبرزها إجراء البحوث والدراسات العلمية حول الجريمة والتنبؤ بها قبل وقوعها.

كما يقوم المركز بتحليل أبعاد الجريمة وآثارها وتقديم الاستشارات واقتراح الحلول لمنع وقوع الجريمة.

https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1284186245766230022

وزارة الداخلية

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17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 10:39 PM

يجري دراسات علمية حول التنبؤ بالجرائم والحد منها

فيديو .. ‏مركز أبحاث الجريمة بـ"الداخلية ".. رصد أبعاد الجريمة واقتراح الحلول

ذياب الشمري

الرياض

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يقوم مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية الذي تأسس عام 1394هـ /1974م بمهام متعددة، أبرزها إجراء البحوث والدراسات العلمية حول الجريمة والتنبؤ بها قبل وقوعها.

كما يقوم المركز بتحليل أبعاد الجريمة وآثارها وتقديم الاستشارات واقتراح الحلول لمنع وقوع الجريمة.

https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1284186245766230022

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وزارة الداخلية

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