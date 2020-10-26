رفحاء.. 7258 جلسة غسيل كلوي في مركز الأمير محمد بن سعود الكبير

عدد مرضى الفشل الجدد 14 مريضاً فيما أجرى 13 مريضاً زراعة للكلى

قالت صحة الحدود الشمالية إن عدد جلسات الغسيل الكلوي التي أجريت في مركز الأمير محمد بن سعود الكبير لأمراض الكلى في محافظة رفحاء بلغ 7258 جلسة، حيث استفاد منها 67 مريضاً خلال العام الماضي.

وأبانت أن عدد مرضى الفشل الكلوي الجدد بلغ 14 مريضاً، فيما أجرى 13 مريضاً زراعة للكلى، وبلغ عدد الغسيل الدموي للحالات الطارئة 306 جلسات غسيل، وعدد الغسيل الدموي للزائرين بلغ 53 جلسة غسيل، أما عدد المرضى المراجعين لعيادة الكلى فقد بلغ 326 مريضاً، وعدد مرضى الفشل الكلوي المرحلة الخامسة المتوقع دخولهم الغسيل الكلوي 6 حالات.