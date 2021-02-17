مدير تشغيل "الدعم الأمني" بالغربية يكرم "العبيدي" لاجتهاده بالعمل

كرم عبدالوهاب محمد الشريف، مدير التشغيل لشركة الدعم الأمني بالمنطقة الغربية، اليوم الأربعاء، الموظف حسين العبيدي.

وجاء ذلك في ظل حرص واهتمام الرئيس التنفيذي لمجموعة دعم للموارد البشرية سلمان الجساس، بتكريم "العبيدي"؛ لما أبداه الموظف من جهد واجتهاد وانضباط في عمله.