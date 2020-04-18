تكليف "آل مسعود" وكيلاً لجامعة طيبة للشؤون التعليمية

أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً بتجديد تكليف الدكتور خالد آل مسعود وكيلاً لجامعة طيبة للشؤون التعليمية لمدة 3 سنوات.

"سبق" تبارك لـ"الدكتور آل مسعود" وتتمنى له مزيدًا من التفوق والتقدم، خدمة للدين ثم الملك والوطن.