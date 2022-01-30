صحة الرياض تُنفّذ 3587 جولة تفتيشية وتضبط 325 مخالفة للإجراءات الاحترازية

شملت 223 زيارة للمستشفيات و353 للمراكز الحكومية و 1510  للمجمعات الطبية

نفّذت صحة الرياض 3587 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال الفترة 22 /1/ 2022 م حتى 28 /1/ 2022م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

شملت الجولات 223 زيارة للمستشفيات، و353 زيارة للمراكز الحكومية و1501 زيارة للمجمعات الطبية، و1510 زيارات للصيدليات وضُبط 325 مخالفة تضمنت (272 مخالفة منشآت و53 مخالفة أفراد خلال هذه الفترة).

صحة الرياض وزارة الصحة

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30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 09:47 AM

شملت 223 زيارة للمستشفيات و353 للمراكز الحكومية و 1510  للمجمعات الطبية

صحة الرياض تُنفّذ 3587 جولة تفتيشية وتضبط 325 مخالفة للإجراءات الاحترازية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نفّذت صحة الرياض 3587 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال الفترة 22 /1/ 2022 م حتى 28 /1/ 2022م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

شملت الجولات 223 زيارة للمستشفيات، و353 زيارة للمراكز الحكومية و1501 زيارة للمجمعات الطبية، و1510 زيارات للصيدليات وضُبط 325 مخالفة تضمنت (272 مخالفة منشآت و53 مخالفة أفراد خلال هذه الفترة).

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صحة الرياض وزارة الصحة

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