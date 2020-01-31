صاحب "سيف الملك في الوضح": تشريف القيادة للمهرجان تكريم أبوي.. سلام ننتظره

قال لـ"سبق": وصل المهرجان لمكانة عالية وسمعة دولية مرموقة بدعم حكومتنا الرشيدة

عبّر الحاصل على سيف الملك في لون الوضح تركي بن سعد الحقباني، عن فخره واعتزازه بتحقيق منقيته لقب سيف الملك في الوضح 50 بمهرجان الملك عبدالعزيز للابل في نسخته الرابعة الذي اختتم يوم الأحد الماضي، برعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله.

وقال "الحقباني" في تصريح لـ"سبق" عقب تسلّمه سيف الملك من خادم الحرمين الشريفين: إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وصل لمكانة عالية جداً، وسمعة دولية مرموقة، بدعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- وبدعم وإشراف نادي الإبل الذي قدّم كل شيء لنجاح المهرجان بقيادة رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، وجميع العاملين في لجان المهرجان، ومنها لجنة التحكيم بقيادة الأمير خالد بن سلمان التي وفقت بمساهمتها الفاعلة في إنجاح فعالياته.

وأوضح أن تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، هو تكريم أبوي يتشرف به ملاك الإبل كل عام وينتظرونه للسلام على قائد المسيرة مولاي الملك سلمان -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي دعم نادي الإبل وأوصله لهذه المكانة الرفيعة، وهذا التنظيم المحكم الذي أصبح وجهة عالمية يقصدها أهل الإبل وجماهيرها في العالم.