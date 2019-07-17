10 مليارات ..

انهار سعر بيتكوين وفقدت 10 مليارات دولار في ساعة واحدة.

سجلت عملة بيتكوين (Bitcoin) الرقمية واحدة من أكبر خسائرها اليومية في الأسعار خلال العام؛ حيث عانت بيتكوين من انتكاسة كبيرة بعد انخفاض قيمتها بآلاف الدولارات ليصل سعر العملة المشفرة إلى أقل من 10 آلاف دولار.



وتعني الخسائر أن عملة بيتكوين قد تخلت عن أكثر من ربع قيمتها على مدار الأيام السبعة الماضية؛ مما يمثل نهاية لفترة طويلة من المكاسب بدأت في بداية عام 2019.



ويأتي أحدث انهيار للسعر بعد أن ظهر ديفيد ماركوس David Marcus، المسؤول التنفيذي في فيسبوك، في جلسة استماع لمواجهة أسئلة حول خطط عملاقة التكنولوجيا لإطلاق عملتها المشفرة الخاصة المسماة ليبرا (Libra).



وفقدت بيتكوين ما يقرب من ألف دولار في غضون ساعة واحدة فقط بعد الجلسة مباشرة؛ مما أدى إلى فقدان العملة المشفرة أكثرَ من 10 مليارات دولار من قيمتها الإجمالية.