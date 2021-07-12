الحوثي يستهدف مجمع صناعي بالحديدة.. والتحالف يفكك شبكة ألغام

أدى لنشوب حريق بأحد المخازن وتدميره كلياً وأثار رعب العاملين

جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، استهدافها بقذائف المدفعية لـ"مجمع إخوان ثابت" الصناعي والتجاري شرق مدينة الحديدة، غربي اليمن، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قالت مصادر محلية إن "مجمع إخوان ثابت" تعرض لثلاث قذائف مدفعية أطلقتها الميليشيا بصورة همجية وخلفت أضراراً مادية كبيرة.

وذكرت المصادر أن القصف الحوثي أدى إلى نشوب حريق في أحد مخازن المصنع مما أدى لتدميره كلياً وأثار الرعب في صفوف العاملين في المجمع.

وتعرضت مصانع "مجمع إخوان ثابت" التجاري والصناعي في مرات سابقة لعمليات قصف حوثية عنيفة نتج عنها سقوط العديد من القتلى والجرحى في أوساط العاملين، كما أحدثت دماراً واسعاً بالمجمع.

وفككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة اليوم الاثنين شبكات من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مناطق الحديدة بالساحل الغربي.

وقال مصدر في فرق الهندسة بالقوات المشتركة إن الفرق الهندسية نجحت في تفكيك شبكات من الألغام في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، ومنطقة الطائف بمديرية الدريهمي زرعها الحوثيون قبل أن يتم دحرهم.

وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية مستمرة في عمليات مسح المناطق وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي.

وتواصل الفرق الهندسية للقوات المشتركة جهودها الإنسانية في إزالة مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق الساحل الغربي، التي أدت إلى مقتل وإعاقة الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

