إصابات كورونا الجديدة .. 7 بلبنان ومجلس عزاء بالبصرة ينتهي بـ37 إصابة

فيما كشفت المغرب عن  تسجيل 126 إصابة جديدة  و44 حالة شفاء في 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 7 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.


وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 717، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة اليوم، ليستقر العدد حتى الآن على 24 واستقرار حالات الشفاء على 145 حالة.


وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية .

أما في العراق فقد أعلن الثلاثاء عن تسجيل 37 إصابة بكورونا في البصرة جنوبي العراق بعد مشاركتهم في مجلس عزاء .

فيروس كورونا الجديد

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28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 02:17 PM

فيما كشفت المغرب عن  تسجيل 126 إصابة جديدة  و44 حالة شفاء في 24 ساعة

إصابات كورونا الجديدة .. 7 بلبنان ومجلس عزاء بالبصرة ينتهي بـ37 إصابة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 7 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.


وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 717، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة اليوم، ليستقر العدد حتى الآن على 24 واستقرار حالات الشفاء على 145 حالة.


وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية .

أما في العراق فقد أعلن الثلاثاء عن تسجيل 37 إصابة بكورونا في البصرة جنوبي العراق بعد مشاركتهم في مجلس عزاء .

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فيروس كورونا الجديد

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