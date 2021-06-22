المملكة تشارك بأكبر جناح في إكسبو 2021... وسياحة دبي في شراكة مع "بيتا" السعودية

في شهر واحد 115 ألف مقعد من الرياض

كشفت بيانات حكومية في دبي أعداد السياح السعوديين الذين زاروا دبي خلال 2019 وقبل انتشار جائحة كورونا وصلت إلى 1.6 مليون زائر سعودي يشكلون 9.6% من عدد الزوار للإمارة البالغ عددهم 16.73 مليون زائر، وبعد قرار فتح الأجواء والسماح بالسفر الخارجي من السعودية والذي بدأ يوم 17 مايو 2021 كشف موقع OAG المختص في المعلومات والتحليلات المتعلقة بالطيران عن نتائج شهر مايو 2021 للمسارات الجوية الأكثر ازدحاماً في الشرق الأوسط، وجاء المسار الجوي بين دبي والرياض في المرتبة الأولى بين الدول العربية، حيث بلغ عدد مقاعد الطيران المحجوزة 115.217 مقعدًا.

ونظرًا لأعداد الزوار الكبيرة من المملكة إلى الإمارات وخاصة دبي أعلنت مجموعة "بيتا" ترافيل السعودية عن الشراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لتلبية احتياجات المسافرين السعوديين التعاون لتعزيز حركة السفر والطلب المتزايد من المملكة العربية السعودية إلى دبي.

كما تهدف إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للسائح السعودي والزائر إلى دبي باعتبارها إحدى أشهر الوجهات للمسافرين من المملكة العربية السعودية عبر شبكتها الواسعة.

وأكد عبدالرزاق الزهراني الرئيس التنفيذي لنادي المسافر التابعة له "بيتا" أن المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر سوق للسياح إلى دبي وضمن أهم الأسواق الرئيسية العشرة المصدرة للزوار.

ولفت الزهراني إلى أن السعودية ستشارك في أكسبو 2021 المقام خلال أكتوبر القادم بأكبر جناح بعد الإمارات، مبيناً أن 193 دولة مشاركة أيضًا، ويتضمن المعرض الدولي 60 فعالية يوميًا ولمدة 6 شهور.

وأشار إلى أهمية الشراكة مع دبي للتسوق، نظرًا لأنها إحدى الوجهات الأشهر بالنسبة للسعوديين، لافتًا إلى الأعداد الكبيرة من المسافرين السعوديين إلى دبي وهو في تزايد مستمر منذ إعلان فتح الأجواء أمام المواطنين السعوديين للسفر إلى الخارج في 17 مايو الماضي.

ونوه الزهراني إلى عام 2018 وهو العام الذي وصلت أعداد السياح السعوديين في دبي إلى 2 مليون، وهو ما يلزم من وجود شراكة مع سياحة دبي لتوفير ما يحتاجه السائح السعودي ومتطلباته.