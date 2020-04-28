"الغذاء والدواء" تضبط مستودعًا مخالفًا بالقريات لتخزين المنتجات التجميلية

الهيئة: تم رصد  1676 عبوة وأُحيلت المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ اللازم

أعلنت هيئة الغذاء والدواء اليوم عن ضبطها مستودعًا مخالفًا في القريات يخزن منتجات تجميلية بطريقة غير نظامية.

وأضافت الهيئة في تغريدة بحسابها على منصة التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم رصد 1676 عبوة لعدة منتجات وأُحيلت المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

الغذاء والدواء

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28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 02:16 PM

الهيئة: تم رصد  1676 عبوة وأُحيلت المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ اللازم

"الغذاء والدواء" تضبط مستودعًا مخالفًا بالقريات لتخزين المنتجات التجميلية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت هيئة الغذاء والدواء اليوم عن ضبطها مستودعًا مخالفًا في القريات يخزن منتجات تجميلية بطريقة غير نظامية.

وأضافت الهيئة في تغريدة بحسابها على منصة التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم رصد 1676 عبوة لعدة منتجات وأُحيلت المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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الغذاء والدواء

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