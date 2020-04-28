"الغذاء والدواء" تضبط مستودعًا مخالفًا بالقريات لتخزين المنتجات التجميلية

أعلنت هيئة الغذاء والدواء اليوم عن ضبطها مستودعًا مخالفًا في القريات يخزن منتجات تجميلية بطريقة غير نظامية.
وأضافت الهيئة في تغريدة بحسابها على منصة التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم رصد 1676 عبوة لعدة منتجات وأُحيلت المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
الغذاء والدواء
الهيئة: تم رصد 1676 عبوة وأُحيلت المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ اللازم
أعلنت هيئة الغذاء والدواء اليوم عن ضبطها مستودعًا مخالفًا في القريات يخزن منتجات تجميلية بطريقة غير نظامية.
وأضافت الهيئة في تغريدة بحسابها على منصة التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم رصد 1676 عبوة لعدة منتجات وأُحيلت المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.