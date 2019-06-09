بِر "المالكي" ينهي معاناة أبيه مع الفشل الكلوي بجدة .. وهكذا كان الاحتفال

تبرّع بكليته ورسم أروع الصور وتبادل ووالده كلمات طيّبات فتهيّأت الفرحة

أنهى الشاب محمد بن حسين العزي المالكي؛ معاناة والده مع الفشل الكلوي بعد أن تبرع له بإحدى كليتيه؛ حيث خضع لعملية بمستشفى القوات المسلحة بجدة تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وعن بِر الابن الذي أنهى معاناة الغسيل الأسبوعي؛ يقول والد المتبرع: "ما قام به ابني من تبرع لي بإحدى كليتيه يُعد موقفاً إنسانياً نبيلاً، فقد زرع في داخلي جزءاً من جسده، لأعيش به ما تبقى من حياتي، واليوم أقف عاجزاً عن تقديم ما يليق بولدي الذي وقف إلى جانبي، وأدرك معاناتي مع غسيل الكلى، فأسأل الله -العلي القدير- أن يمن عليّ وعلى ابني محمد؛ بالصحة والعافية والسعادة، وأن يجعل ما قدّمه لي في ميزان حسناته يوم القيامة".

من جهته، قال الشاب: "ما قمت به هو أقل ما أقدّمه لوالدي الذي صارع المرض وتجرّع مرارة الألم والغسيل، فكان قراري الحاسم للتبرع له، وفرحتي لا تُوصف بإنهاء ما كان يعانيه من تعب".

وأعدّ الأقارب بالداير حفلاً كُرِّم فيه الشاب محمد بن حسين العزي المالكي؛ ووالده، بعد تماثلهما للشفاء وقُدمت الهدايا التذكارية للابن نظير ما قام به من عملٍ وبِر تجاه والده.