الـ12:00 انتهت المهلة.. "التحالف" يشن غارات مكثفة تستهدف مواقع الحوثي بالبيضاء

أكد أن الميليشيا تستخدم معسكر السوادية للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية

ما إن انتهت المهلة التي حددتها قوات التحالف لإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء في الحال قبل الساعة الـ١٢ بعد منتصف الليل بتوقيت صنعاء حتى قصفته بغارات جوية عدة.

وأكدت قوات "التحالف" أن الميليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية بوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المعطَى.

وأعلنت قوات التحالف اليوم الاثنين بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية استجابة للتهديد، ومبدأ الضرورة العسكرية، مؤكدة أن المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد، وإطلاق الأسلحة النوعية.