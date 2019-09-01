انتشال جثة امرأة غرقت بـ"غدير البنات".. والبحث عن رجل مفقود بالطائف

المحافظة شهدت هطول أمطار متوسطة اليوم

انتشلت فِرق إنقاذ الدفاع المدني بمحافظة الطائف، بمشاركة فِرق "مبادرة وأركان وساعد" التطوعية للبحث والإنقاذ، جثة امرأة بعد غرقها في سد غدير البنات القريب من منتزه الردف، فيما يتم البحث عن رجل وفقًا للبلاغ الوارد، لم يتم تحديد هويته بعد، وذلك إثر العثور على المركبة التابعة له تقف على حد الماء بالموقع.

وتم إيقاف مهام البحث عن الرجل بسبب الليل وعدم جدوى البحث، على أن يستأنف صباح غدٍ الاثنين في ظل وجود الغواصين التابعين للدفاع المدني والفِرق التطوعية المشاركة، التي تقدم تعاونًا إنسانيًا كبيرًا مع الجهات الحكومية.

وكانت "الطائف" شهدت هطول أمطار متوسطة عصر اليوم.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: "انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف مساء اليوم سيدة من داخل غدير البنات شرق محافظة الطائف، ومازالت أعمال البحث قائمة حتى الساعة بمشاركة فرق تطوعية مع الدفاع المدني".

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي لمدني محافظة الطائف باشرت مساء اليوم، بلاغًا عن طريق مواطن لمركز العمليات الموحد، يفيد بوجود عربة بها طفلان متوقفة بجوار غدير البنات شرق المحافظة.

وأضاف: "تم تحريك الفرق المختصة في أعمال البحث والإنقاذ وفرق الإنقاذ المائي لموقع الحادث تساندها آليات فنية مساندة، وعند وصول الفرق لموقع الحادث كانت المعاينة الأولية تشير إلى وجود عربة بها طفلان (سنتين وثلاث سنوات)، ولا يوجد في محيط العربة أي شخص يمكن الاستدلال على سبب توقفها، بينما كانت المياه تحيط بثلاثة جوانب منها، كما وجد بالموقع فرشة وحذاء سيدة".

وأردف: "واصلت فرق البحث أعمالها في محيط العربة لتعثر على آثار خطوات قدم باتجاه الغدير، ومن الحيثيات المتوفرة لفرق البحث بادرت فرق الإنقاذ المائي بالدخول في مياه الغدير التي يصل منسوبها لأكثر من مترين، ومن خلال عمليات التمشيط والبحث تم العثور على سيدة تم انتشالها، وبعد الكشف عليها من قِبل الهلال الأحمر اتضح أنها فارقت الحياة".

وأشار إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السيدة غير سعودية من خلال الوثائق التي تم العثور عليها بالعربة، وما زالت تحت البحث، في حين تم استدعاء فريق من الأدلة الجنائية وشرطة محافظة الطائف للوقوف على مسرح الحادث.

وأكد العقيد "سرحان" أن أعمال البحث ما زالت قائمة حتى الوقت الحالي، بمشاركة فريقي ساعد والسلام التطوعية؛ للتأكد من عدم وجود أشخاص خلاف السيدة التي تم العثور عليها وانتشالها من مياه الغدير.