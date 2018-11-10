الإرياني بعد انشقاق وزير الإعلام الحوثي: نرحب بكل يمني قرر أن يتبرأ من الميليشيات الانقلابية

فيما يعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم غدٍ الأحد بمقر السفارة اليمنية في الرياض

وصف وزير الإعلام اليمني الدكتور معمر الإرياني إعلان عبدالسلام جابر وزير إعلام ما يسمى بحكومة الحوثي الانقلابية وتخليه عن الاصطفاف مع الانقلاب أمر مرحب به‏، الحكومة ترحب بأي يمني قرر أن يتبرأ من ممارسات الميليشيات الحوثية الإيرانية ويعود إلى جادة الصواب ما لم يكن قد تورط في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" قال فيها: إن الحكومة الشرعية تفتح ذراعيها لكل اليمنيين وخصوصًا أولئك الذين مازالوا رهائن لدى الميليشيا الحوثية الإيرانية الانقلابية.

‏وأضاف: ونود أن نؤكد أن الحكومة الشرعية لديها مسؤولية أخلاقية تجاه كل اليمنيين عدا أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وهذا الأمر في صلب قيم الدولة.

ولفت "الإرياني" إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي أكد في أكثر من مناسبة أن كل العائدين إلى الشرعية الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء اليمنيين مرحب بهم، شريطة أن يلتزموا بمبادئ الشرعية وقيمها وأهداف تحالف دعم الشرعية، ومخرجات الحوار الوطني، والدولة الاتحادية، إضافة إلى المرجعيات الثلاث للحل السياسي.

يُذكر أن وزير الإعلام المنشق عبدالسلام جابر عما يسمى بالمجلس السياسي لحكومة الحوثي الانقلابية سوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم غدٍ الأحد بمقر السفارة اليمنية بالرياض.