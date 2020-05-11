السودان.. 6 وفيات و201 إصابة جديدة بكورونا

1149 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1365.

ووفقاً لبيان الوزارة، نشرته على "فيسبوك"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فقد سجلت 6 وفيات جديدة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 70.

تجدر الإشارة إلى أن 1149 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم وحدها.