كورونا في أفريقيا.. الإصابات 2.6 مليون والضحايا 226 ألفًا و8 ملايين حالة تعاف

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في دول القارة الأفريقية، ليصل إلى 9 ملايين و257 ألفًا و141 إصابة.

وأضاف المركز الأفريقي في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية قد بلغ 226 ألفًا و229 وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 8 ملايين و371 ألفًا و635 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة.