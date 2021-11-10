إغلاق 25 ‏منشأة لتدني النظافة وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية في حائل

بعد تنفيذ الأمانة 597 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع

نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر ‏فِرَقها ‏الرقابية ‏خلال ‏الأسبوع ‏الماضي، ‏‏597 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع؛ ‏مما أسفر عن إغلاق 25 ‏منشأة؛ لتدني مستوى النظافة العامة، وعدم التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

ودعت الأمانة الجميعَ إلى ضرورة التكاتف ‏مع ‏الجهود ‏المبذولة، ‏والإبلاغ ‏عن ‏أي ‏مخالفات ‏للإجراءات ‏الاحترازية ‏والوقائية ‏عبر ‏التواصل ‏مع ‏مركز ‏البلاغات 940‏ أو تطبيق بلدي ‏المتاح عبر الأجهزة ‏الذكية.‏

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10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443 01:31 PM

بعد تنفيذ الأمانة 597 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع

إغلاق 25 ‏منشأة لتدني النظافة وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية في حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر ‏فِرَقها ‏الرقابية ‏خلال ‏الأسبوع ‏الماضي، ‏‏597 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع؛ ‏مما أسفر عن إغلاق 25 ‏منشأة؛ لتدني مستوى النظافة العامة، وعدم التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

ودعت الأمانة الجميعَ إلى ضرورة التكاتف ‏مع ‏الجهود ‏المبذولة، ‏والإبلاغ ‏عن ‏أي ‏مخالفات ‏للإجراءات ‏الاحترازية ‏والوقائية ‏عبر ‏التواصل ‏مع ‏مركز ‏البلاغات 940‏ أو تطبيق بلدي ‏المتاح عبر الأجهزة ‏الذكية.‏

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