ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1941 قتيلًا

فِرَق الإنقاذ تُواصل عمليات البحث تحت الأنقاض

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب هايتي السبت الماضي، إلى 1941 قتيلًا حتى الآن.

وأعلنت الحماية المدنية لدى هايتي، أن الزلزال أوقع أكثر من 9900 جريح، وأدى إلى دمار أكثر من 60 ألف منزل؛ فيما واصلت فِرَق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض.