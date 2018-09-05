"الحربي": 43 ألف وافد انتهوا من إجراءات البصمة منذ بداية العام وحتى الآن

دعا من لم يستفيدوا من الخدمة إلى سرعة مراجعة الجوازات

كشف مدير جوازات منطقة مكة المكرمة، اللواء عبدالرحمن بن حميد الحربي، عن أنه تم الانتهاء من تسجيل 43 ألف مقيم في إجراءات الخصائص الحيوية (البصمة) من خلال موقع جوازات محافظة جدة، منذ بداية العام وحتى الوقت الحالي.

وأضاف أن الجوازات دعت، ومنذ وقت مبكر، المقيمين الذين لم يسجلوا خصائصهم الحيوية أو مرافقيهم لمن بلغ ست سنوات فما فوق، إلى المبادرة بتسجيل بصماتهم في النظام الآلي، مشيراً إلى أنه تم في حينه إنهاء إجراءات من راجع منهم.

وأوضح "الحربي" أن أخذ الخصائص الحيوية مطلب لضمان الاستفادة الكاملة من الخدمات المتعددة بكل يسر وسهولة المقدمة عبر النظام الآلي التي تغني عن المراجعة لمقار الإدارات المعنية بتلك الخدمة.

وأضاف أنه يتم استقبال الراغبين في تسجيل بصماتهم في محافظة جدة في صالات ومواقع مخصصة في كل من شعبة الجوازات في الصيرفي مول والتحلية مول على فترتين صباحية ومسائية، وجوازات الكندرة، والعربة المتنقلة في حي الرحاب، وفي كل من إدارات وشعب الجوازات في المحافظات التابعة وفروعها، والمجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة، والمدعومة بالكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة وسرعة الإنجاز.

وأشاد "الحربي" بتوجيهات ومتابعة مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحى في ذلك الجانب.