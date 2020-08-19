"ابن فرحان" يلتقي المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية

تم استعراض جهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الألمانية برلين، المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية لارس هندريك رولر.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، إضافة إلى استعراض جهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.