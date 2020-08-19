"ابن فرحان" يلتقي المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية

تم استعراض جهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الألمانية برلين، المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية لارس هندريك رولر.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، إضافة إلى استعراض جهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

1

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 08:26 PM

تم استعراض جهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين

"ابن فرحان" يلتقي المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,173

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الألمانية برلين، المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية لارس هندريك رولر.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، إضافة إلى استعراض جهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020