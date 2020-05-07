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التحقق من جميع من كانوا على اتصال مباشر بهم

"كورونا" يصيب 61 موظفًا في المفوضية الأوروبية

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أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل إصابة 61 من موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي: تم اتخاذ تدابير الوقاية الضرورية والتحقق مع جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالموظفين المصابين.

وأضاف: تدابير الحجر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والعمل عن بعد ستتواصل إلى 25 مايو الجاري على الأقل.

وأردف: أي قرار بإعادة النظر في ذلك سيتم اتخاذه بالتنسيق مع السلطات الصحية البلجيكية.