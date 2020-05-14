عمان.. 322 إصابة جديدة بكورونا في السلطنة

ليصبح إجمالي المصابين 4341 حالة و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الخميس، عن تسجيل (322) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (80) حالة لعمانيين، و(242) حالة لغير عمانيين.

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية؛ يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (4341) حالة، وعدد الوفيات (17).

ولفتت الوزارة إلى أن (1303) حالات قد تماثلت للشفاء.