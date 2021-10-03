"المرور" تبدأ حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة

مهيبةً بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام

‬أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 803 دراجات آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة؛ لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.