"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف": "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الحوثية العدائية".

وأشار "التحالف" إلى أن محاولة استهداف الميليشيات الحوثية المدنيين تُعدُّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

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02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442 01:30 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف": "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الحوثية العدائية".

وأشار "التحالف" إلى أن محاولة استهداف الميليشيات الحوثية المدنيين تُعدُّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

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