عاصفة الحفر .. الحصيني يطالب بمسح عام مذكراً بما فعله "تورنيدو" في الخفجي

قال: وقعها على الأرض هائل .. سيول وكبر حبات برد ورياح عاصفة تذكّرنا بـ ١٩٨٢

طالب الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ الجهات المعنية، بتفقد ومسح عام لمحافظة حفر الباطن والمراكز التابعة، وخاصة في الأماكن البعيدة عن المدن؛ بعدما أشار عبر حسابه في "تويتر"، إلى مقطع فيديو يرصد آثار عاصفة #حفر_الباطن البردية على خطوط الضغط العالي للكهرباء.

وقال "الحصيني"؛ صباح اليوم، معلقاً على المقطع: "آثار عاصفة #حفر_الباطن البردية على خطوط الضغط العالي للكهرباء، وينبغي تفقد ومسح عام محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة، وخاصة في الأماكن البعيدة عن المدن، فوقع العاصفة على الأرض هائل من سيول وكبر حبات برد ورياح عاصفة، وهي تذكّرنا بما حدث في الخفجي١٩٨٢م".

وتابع: "في عام ١٩٨٢ميلادي اكتسح إعصار من نوع تورنيدو محافظة الخفجي وخلف الكثير من الدمار والأضرار في الممتلكات والأرواح وبقيت ذكرى هذا اليوم عالقة بأذهان من عاصره".

يُذكر أنه وفي وقت سابق اليوم، أعلن "مدني الشرقية " حصيلة أمطار حفر الباطن؛ مؤكداً تلقي (١١٧٦) بلاغاً باشر منها (٤) حالات احتجاز لأشخاص واحتجاز مركبة واحدة، كما نتج عن الحالة المطرية (١١) إصابة و(٧) وفيات وإخلاء (١٦) شخصاً وتم ايواء عدد (٧) أشخاص وتضرر (٤٠) مركبة و(٣) منازل.

وكان محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، قد وقف أمس الأحد، على الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وزخات البَرَد الكثيفة التي شهدتها المحافظة.

وتفقد محافظ حفر الباطن، شعيب فليج، تصريف مياه الأمطار هناك، ومدى فاعلية قنوات تصريف السيول، وتجول في عدد من الشوارع الرئيسة بالمحافظة.

وأكّد محافظ حفر الباطن، أهمية التعاون بين الجهات كافة لإنجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول والأمطار لهذا العام، ومضاعفة الجهود، ورفع مستوى الاستعداد، والتنسيق بين الجهات لتقديم الخدمات التي يتطلع إليها المواطنون والمقيمون بالمحافظة.