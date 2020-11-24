أمانة جدة تفعّل العقد الإلكتروني للنفايات التجارية وتلغي الورقي

في إطار التحول الرقمي ولتعزيز أنظمة الرقابة البيئية

أعلنت أمانة محافظة جدة إيقاف التعاقد الورقي لنقل النفايات التجارية وفعّلت خدمة التعاقد الإلكتروني عبر "منصة إدارة المدينة" المرتبطة حاليا بنظام بلدي، وذلك في إطارجهود التحول الرقمي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات، وضمنتوجهات الأمانة نحو تعزيز أنظمة الرقابة والتحكم بالنفايات وتحسين الإدارة البيئية .

وألزمت أمانة جدة طالب رخصة النشاط التجاري عبر نظام بلدي من (إصدار وتجديدوتعديل) بضرورة إبرام عقد إلكتروني لنقل النفايات من منصة إدارة المدينة علىالرابط:https://raqep.jeddah.gov.sa/ مؤكدة إيقاف التعاملات الورقية بشكل كامل.

ويشكل مشروع الرقابة والتحكم بالنفايات عبر منصة إدارة المدينة نقلة نوعية في الإدارةالبيئية، ويساهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً منخلال التحكم بجميع أنواع النفايات والتخلص الآمن منها، وذلك بفضل أتمتتها لإجراءاتالعمل وربطها بنظام رخص البناء والرخص التجارية ورخص التشغيل وأنظمة الرقابةالمتعلقة بالنفايات المعمول بها فى أمانة جدة، إلى جانب ربطها بعدد من الجهات المعنية فيالمحافظة.