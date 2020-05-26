سلطنة عمان.. تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة أعلنت أن 2067 حالة قد تماثلت للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، تسجيل (348) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ منها (171) لعمانيين و(177) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (8118).

ووفق وكالة الأنباء العمانية، أكدت الوزارة أن (2067) حالة قد تماثلت للشفاء.

وأهابت الوزارة بالجميع، التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 01:59 PM

وزارة الصحة أعلنت أن 2067 حالة قد تماثلت للشفاء

سلطنة عمان.. تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، تسجيل (348) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ منها (171) لعمانيين و(177) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (8118).

ووفق وكالة الأنباء العمانية، أكدت الوزارة أن (2067) حالة قد تماثلت للشفاء.

وأهابت الوزارة بالجميع، التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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