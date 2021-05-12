الموت يُغيّب "العم مفرح" مؤسس أول مدرسة بِقُرى آل النوتي بعسير

ودّعت قرى آل النوتي برجال ألمع العم مفرح علي أحمد النوتي الذي انتقل إلى رحمة بعد صراع طويل مع المرض، والذي يُعْتبر مؤسس أول مدرسة بنين في قرى آل النوتي التابعة لمحافظة رجال ألمع.

عُرِفَ عن الراحل اهتمامه بالتعليم والمطالبة لأبناء قبيلته بإنشاء مدرسة سنة 1977 م، ليأتي الرد من وزارة التربية والتعليم بالموافقة على إنشاء مدرسة بنين في قرية آل النوتي التابعة لمحافظة رجال ألمع سنة 1983 الموافق 1403 هـ.

رحم الله الشيخ "مفرح" وغفر له وأسكنه جنات الخلد وجزاه خير الجزاء.