أسترالي ينقذ زوجته من أنياب قرش أبيض

ساعدها للعودة إلى الشاطئ.. قفز عليه وضربه بقوة

قفز أسترالي على قرش أبيض كبير ووجه إليه لكمة؛ لإنقاذ زوجته من براثنه، عندما هاجمها اليوم (السبت)، عند شاطئ في مدينة بورت ماكواري الساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وبينت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد، أن شانتل دويل (35 عامًا) تعرضت لهجوم من قرش أبيض كبير طوله بين مترين وثلاثة، عندما كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج في الشاطئ، مما أصابها بجروح قطعية خطرة في ساقها اليمنى. من ناحيته، ذكر المدير التنفيذي لشبكة المنقذين على الشواطئ في الولاية ستيفن بيرس، أن زوج "دويل" قفز عن لوح تزلجه على

القرش. وأضاف أن الزوج جدف بيديه بسرعة، وقفز عن لوحه على القرش وضربه بقوة لإجباره على تركها ثم ساعدها للعودة إلى الشاطئ.

وأشار "بيرس" إلى أن مارة ومسعفين قدموا إسعافات أولية لدويل على الشاطئ ثم جرى نقلها لمستشفى وحالتها حاليًا مستقرة.