مفاجأة.. جثث لمئات الرضيعات في أكوام القمامة في باكستان

بسبب الفقر والأمية

عثرت السلطات الباكستانية على جثث مئات الرضيعات حديثي الولادة من الإناث في أكوام القمامة خلال العام الماضي وفقاً لسكاي نيوز.

ووفقاً لتقارير باكستانية فقد نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عنها أن السلطات عثرت على 345 طفلاً ميتاً، 99% منهم من الإناث، في أكوام النفايات في كراتشي، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في باكستان، منذ بداية عام 2017.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء من مؤسسة خيرية أنهم واجهوا 93 حالة من هذا النوع في كراتشي، 70 في عام 2017 و23 هذا العام.

ويعد قتل الأطفال جريمة جنائية في باكستان، حيث تقول الشرطة إن الفقر والأمية من الأسباب الأساسية لهذه الأزمة.