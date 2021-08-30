"غرام مبكر مع طالبان" ..روسيا تدعو إلى الإفراج عن الاحتياطي النقدي لأفغانستان

"كابولوف" اعتبر أن الحركة ستلجأ لتجارة المخدرات إذا لم تحصل على الأموال

دعت روسيا اليوم (الاثنين) الولايات المتحدة إلى الإفراج عن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الأفغاني، الذي جمدته واشنطن بعد سيطرة طالبان على كابول في وقت سابق هذا الشهر.

وقال موفد الكرملين إلى أفغانستان سمير كابولوف: "إذا كان زملاؤنا الغربيون قلقون بالفعل على مصير الشعب الافغاني، فلا ينبغي إذًا أن نخلق مشكلات إضافية لهم بتجميد احتياطي الذهب والعملات الأجنبية".

واعتبر "كابولوف" في حديث لشبكة "روسيا-24" الحكومية، أنه على الولايات المتحدة أن تفرج بشكل عاجل عن تلك الأصول لرفع قيمة العملة الوطنية المنهارة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أنه من دون القيام بذلك فإن السلطات الأفغانية الجديدة ستنصرف إلى تهريب منتجات الأفيون غير الشرعية وإلى السوق السوداء لبيع الأسلحة، التي تخلى عنها الجيش الأفغاني والولايات المتحدة.

وأعلنت أن حركة طالبان لن يُتاح لها الوصول إلى أصول مالية موجودة في الولايات المتحدة.

وتنسجم الدعوة الروسية مع ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم، أن موسكو تعمل بنشاط لإقامة علاقات مع "طالبان"، فيما يمكن اعتباره غرامًا مبكرًا بين روسيا والحركة التي استولت على السلطة الشرعية في أفغانستان.