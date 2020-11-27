كورونا في فلسطين.. 1936 إصابة جديدة و9 وفيات و719 حالة تعافٍ

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و719 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 79.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 04:26 PM

خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين.. 1936 إصابة جديدة و9 وفيات و719 حالة تعافٍ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و719 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 79.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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فلسطين فيروس كورونا الجديد

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