نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الروسي

بحثا في الرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كزولوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442 05:21 PM

بحثا في الرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الروسي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كزولوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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