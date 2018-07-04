على ذمة "السياسة" الكويتية.. "الاتحاد السعودي" يستعين بـ"طومسون" "مهندس البريمرليج"

من أجل إعادة صياغة جدول الدوري ووضع آخر "مُرضٍ" للجميع بعد قضية الـ5 مباريات

ذكرت جريدة السياسة الكويتية، عن مصادرها، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم استعان بخدمات الخبير الدولي ومهندس جدول الدوري الإنجليزي السيد "جلين طومسون"؛ من أجل إعادة صياغة جدول الدوري السعودي للمحترفين ٢٠١٨ - ٢٠١٩، بعد احتجاج مسيّري الأندية على الجدول السابق.

وقالت "السياسة": إن "طومسون" هو المهندس الفني في شركة "أتوس" الدولية المتخصصة، كما أنه المسؤول الأول عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي، وسينخرط في بناء جدول مُرضٍ لكل الأندية، بعد حالات التضجر من عدم العدالة، وخصوصاً أن الهلال سيلعب أول 5 مباريات على أرضه.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قد وعد بمراجعة الجدول؛ مشيراً إلى أن الدوري سينطلق في ٣٠ أغسطس بمشاركة ١٦ فريقاً لأول مرة، ورفع عدد الأجانب المحترفين، وكذلك تحديد سقف وشرائح لعقود اللاعبين السعوديين.