مدافع الشباب بن العمري ينهي فترة التأهيل ويعود للرياض

أعلن نادي الشباب وصول مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي المحترف الجزائري جمال الدين بن العمري إلى مدينة الرياض قادماً من فرنسا.

وذلك بعد انتهاء فترة التأهيل التي أجراها اللاعب في فرنسا، كما أدى اللاعب تمارين خاصة في النادي رفقة المعد البدني.

وكان بن العمري قد غادر في 3 فبراير الماضي إلى فرنسا لاستكمال تأهيله الطبي في مركز متخصص، وحينها أعلنت إدارة النادي أن الفترة المتوقعة لعودة اللاعب ستكون ثلاثة أسابيع من تاريخ مغادرته.

وقد غاب المدافع الجزائري عن المشاركة مع الفريق الشبابي في مباريات (الهلال، الفتح، الفيصلي، النصر، ضمك، الاتحاد، العدالة) وبالتالي سيغيب عن مواجهة الاتفاق المقررة غداً الأربعاء ضمن الجولة الـ22 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.