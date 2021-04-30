تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.