إخلاء محيط الكونجرس الأميركي بعد الإبلاغ عن شاحنة مشبوهة

الاشتباه في وجود عبوة ناسفة داخلها

فتحت الشرطة الأميركية تحقيقاً، اليوم (الخميس)، في بلاغ بوجود عبوة ناسفة محتملة في شاحنة صغيرة خارج مكتبة مبنى الكونغرس "كابيتول"، بحسب ما نقلت "أسوشيتدبرس" عن اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون.



وأوضح المسؤولان أن الشرطة أخلت المنطقة المحيطة بالمبنى.



وأضافا أن المحققين يتواجدون في مكان الحادث ويعملون على تحديد ما إذا كانت العبوة الناسفة قابلة للتفجير.