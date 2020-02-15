تغريدات مصوّرة للتجارة تثير التساؤلات: حملة تسويقية جديدة؟!

أثارت تغريدات مصوّرة نشرتها وزارة التجارة والاستثمار، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم، تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تكهنات عن إطلاق الوزارة حملة تسويقية جديدة.

التغريدات المصورة حملت صوراً لمنتجات وإعلانات تحمل مسميات باللغة العربية وترجمتها باللغة الإنجليزية، فيما ينتظر أن تعلن الوزارة تفاصيل تلك الحملة الجديدة.

الجدير بالذكر أن الوزارة تميزت بحملاتها التسويقية الإبداعية والتي تأتي من خارج الصندوق للتعريف بخدماتها.