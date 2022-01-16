إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالجوازات

على رتبة "جندي" للكادر النسائي والنتائج على بوابة "أبشر- توظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للجوازات على رتبة جندي للكادر النسائي.

وأشارت الإدارة إلى أنه بالإمكان معرفة نتائج طلبات القبول من خلال الدخول على بوابة (أبشر- توظيف) https:jobs.sa.